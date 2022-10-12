شاهد.. مدن الضفة الغربية تشهد اضرابا عاما تضامنا مع القدس المحتلة

العالم - خاص بالعالم

ليست القدس ولا مخيم شعفاط ولا بلدة عناتا كانوا على موعد مع الثورة فقط، بل هي الضفة الغربية على اتساعها تضامنت مع القدس وما تشهده من تصعيد اسرائيلي.

الاضراب العام شل الحياة في مدن الضفة، هكذا كانت نابلس محال مغلقة وتظاهرات في الشوارع وكذا في رام الله التي تحولت مناطق التماس فيها الى ساحات للمواجهة مع الاحتلال في يوم غضب دعت له الفصائل الفلسطينية رفضا للحصار الذي يفرض على مخيم شعفاط.

المشهد في الضفة الغربية الذي تحول في لحظة الى مواجهات متعددة الاشكال فرض نفسه على الكيان الاسرائيلي الذي دفع بقوات كبيرة نحو مدينة القدس ومدن الضفة الغربية املا في ان يوقف الانفجار المقبل والذي ترى شرارته اليوم بالعين المجردة بعد ان تجاهلها الكيان الاسرائيلي، وان كانت عملية حاجز شعفاط هي التي ستؤرخ كبداية للمشهد المقبل.

وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت سعد نمر، لقناة العالم: كنا نتوقع مثل ردة الفعل هذه من الشعب الفلسطيني، الضغوطات الكبيرة جدا التي مارسها الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه على الفلسطينيين وعدم وجود اي نوع من انواع الافق السياسي، بالتأكيد سوف يؤدي الى تفاقم العنف والى مزيد من المقاومة الفلسطينية لهذا الاحتلال.

الى المدخل الشمالي في مدينة البيرة عاد الشبان الفلسطينييون ليبدأوا المعركة الجديدة القديمة.