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حماس تنعى الشهيد أسامة عدوي خلال مواجهات في الضفة الغربية

حماس تنعى الشهيد أسامة عدوي خلال مواجهات في الضفة الغربية
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

زفّت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، الشهيد أسامة عدوي، وحيّت جماهير الشعب الفلسطيني التي انتفضت في مختلف المدن، واشتبكت مع العدو الصهيوني في كل المحاور نصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك.

العالم- فلسطين

وقالت حماس -في بيان لها مساء الأربعاء-: "إذ نزف شهيدنا المجاهد أسامة محمود عدوي (18 عاماً) الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال المواجهات اليوم، لنحيي سواعد الأبطال المشتبكين مع الاحتلال في مخيم العرّوب، والخليل، وبيت لحم، ورام الله، والبيرة، ونابلس، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، دعماً وإسناداً لمخيم شعفاط البطولة، والمحاصرين في القدس، ودفاعاً عن المسجدين الأقصى والإبراهيمي".

ودعت" جماهير شعبنا وشبابنا الثائرين في عموم الضفة الغربية إلى التصعيد ضد الاحتلال في كل مكان، وبكل السبل المتاحة حتى يرحل عن أرضنا ومقدساتنا، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية" استشهاد الشاب أسامة محمود عدوي (18 عاماً) متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في البطن بمخيم العروب شمال الخليل، في حين سجلت العديد من الإصابات بمواجهات ضارية مع قوات الاحتلال في أرجاء الضفة الغربية، استجابة لنداء عرين الأسود".

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