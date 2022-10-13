الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس رئيسي: ايران تركز على اهمية تامين المصالح المشتركة للدول باعتباره اساس التفاهم في المنطقة

الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. لبنان.. مواقع التواصل تشيد بموقف المقاومة في ترسيم الحدود

الخارجية السعودية تعرب عن رفضها التام للتصريحات الأمريكية

رئيسي:  ايران اسقطت المشروع الاميركي في المنطقة

حملة اعتقالات صهيونية في مناطق متفرقة في الضفة والقدس

إصابة جنديين "إسرائيليين" بمواجهات في قرية العيساوية بالقدس المحتلة

انطلاق أعمال القمة السادسة للدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا