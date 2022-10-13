مراسل العالم: تسيير دورية عسكرية للقوات الاميركية بريف دير الزور

العالم - سوريا

وتتواجد القوات الاميركية في شرق سوريا وخاصة في المناطق الزاخرة بالنفط، وكما أن محافظة دير الزور تخضع لسيطرة قوات "قسد" المدعومة أميركيا.

وتعرضت قواعد الاحتلال الامريكي في الشرق السوري ومنذ بداية العام الحالي، لهجمات عديدة بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة، ولعل قاعدتي حقل العمر ومعمل الغاز كونيكو، كانتا الاكثر تعرضا للهجمات، نظرا الى وقوعهما في مناطق قريبة من وجود فصائل المقاومة ونشاطها.

عمليات باتت تهدد الوجود الامريكي في المنطقة وتثير بوضوح الى تنامي الغضب الشعبي وتطور عمل المقاومة الشعبية.