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مراسل العالم: تسيير دورية عسكرية للقوات الاميركية بريف دير الزور

مراسل العالم: تسيير دورية عسكرية للقوات الاميركية بريف دير الزور
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

كشف مراسل العالم في سوريا عن تسيير دورية عسكرية للقوات الامريكية مؤلفة من عدة مدرعات في بلدة ذيبان بريف ديرالزور شرق سوريا.

العالم - سوريا

وتتواجد القوات الاميركية في شرق سوريا وخاصة في المناطق الزاخرة بالنفط، وكما أن محافظة دير الزور تخضع لسيطرة قوات "قسد" المدعومة أميركيا.

وتعرضت قواعد الاحتلال الامريكي في الشرق السوري ومنذ بداية العام الحالي، لهجمات عديدة بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة، ولعل قاعدتي حقل العمر ومعمل الغاز كونيكو، كانتا الاكثر تعرضا للهجمات، نظرا الى وقوعهما في مناطق قريبة من وجود فصائل المقاومة ونشاطها.

عمليات باتت تهدد الوجود الامريكي في المنطقة وتثير بوضوح الى تنامي الغضب الشعبي وتطور عمل المقاومة الشعبية.

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