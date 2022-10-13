الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

اعضاء المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية يزورون مرقد الامام الخميني (رض)

اعضاء المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية يزورون مرقد الامام الخميني (رض)
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

 قام اعضاء المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب والاسلامية والعلماء والمفكرون في العالم الاسلامي المشاركون في المؤتمر الدولي الـ 36 للوحدة الاسلامية بطهران، بزيارة مرقد مفجر الثورة الاسلامية ومؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران الامام الخمیني (رض).

العالم - ايران

وخلال زيارتهم لمرقد الامام الخميني (رض) في مدينة ري جنوب العاصمة طهران، الاربعاء، حيا أعضاء المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية وضيوف الدورة السادسة والثلاثين للوحدة الاسلامية المنعقدة بطهران، الروح الطاهرة للامام الراحل (رض).

واعتبر العلماء والمفكرون من مختلف الدول الاسلامية المشاركون في المؤتمر، الإمام الخميني (رض) كمؤسس للمؤتمر العالمي للتقريب بين المذاهب واعتبروا ذلك بداية للحوار بين المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

ويعقد المؤتمر الدولي السادس والثلاثون للوحدة الإسلامية في طهران بحضور علماء ومفكرين من جميع أنحاء العالم، برعاية المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية وبحضور علماء ومفكرين من مختلف أنحاء العالم للبحث في 6 مجالات وهي: 1- الحرب والسلام العادل 2- الأخوة الإسلامية ومكافحة الارهاب 3 - حرية الفكر الديني وقبول الاجتهاد الديني ، ومواجهة التكفير والتطرف .4- الاحترام المتبادل بين المذاهب الإسلامية ، واحترام أدب الخلاف ، وتجنب النزاع وانتهاك المقدسات والإهانات .5- التعاطف والتضامن الإسلامي ، وتجنب التوترات والصراعات .6 - تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب.

روابط ذات صلة

رئيسي: فلسطين قضية المسلمين الأولى والمقاومة هي السبيل لانقاذها

لقاء علمائي في بيروت بمناسبة الوحدة الاسلامية واهميتها وتفعيل العمل المقاوم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. لبنان.. مواقع التواصل تشيد بموقف المقاومة في ترسيم الحدود

الخارجية السعودية تعرب عن رفضها التام للتصريحات الأمريكية

رئيسي:  ايران اسقطت المشروع الاميركي في المنطقة

حملة اعتقالات صهيونية في مناطق متفرقة في الضفة والقدس

إصابة جنديين "إسرائيليين" بمواجهات في قرية العيساوية بالقدس المحتلة

انطلاق أعمال القمة السادسة للدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا