حماس في "مؤتمر الوحدة الاسلامية بطهران": القدس تجمعنا والغدر سمة الصهيونية

العالم- فلسطين

وترأس الوفد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل والقيادي أسامة حمدان وممثل الحركة في طهران خالد القدومي.

وألقى البردويل كلمة حركة "حماس" في المؤتمر، قائلا إن "القدس تجمعنا "مضيفا ان" المقاومة لن تسمح بتدنيس الاقصى"، وأضاف أن "ما ينعم به عالمنا اليوم هو بجهود المسلمين".

وأوضح البردويل أن "ما ينعم به العالم من حضارة حقيقية ومدنية متطورة هو من فعل المسلمين وحضارة الاسلام"، مضيفا أن "عوامل وحدتنا الاسلامية هي عوامل حقيقية وعوامل فرقتنا هي عوامل مصطنعة، وأهم عامل من عوامل وحدتنا أننا نمتلك المنهج القويم والاسلام العظيم والتاريخ والحضارة التي أشعت على كل العالم".

وأكمل البردويل قائلا: "مكافآة الامة الاسلامية كانت عبر الغدر بها والهجوم وبإحتلال أرضنا وتدنيس مقدساتنا، وهذا ما يجعلنا نشعر بأن الغدر هو سمة الصهيونية وسمة دول الاستكبار التي تحمل العالم".

وبيّن أن "المقاومة تجمعنا، تجمعنا فلسطين وتجمعنا القدس التي تنتهك اليوم كل مقدساتها الاسلامية والمسيحية، فالعدو الصهيوني ينتهك المقدسات، واليوم نعيش بأيام أعياد اليهود التي يدنسون فيها المقدسات الاسلامية، ولولا ثلة من المرابطين والمرابطات ومن نساء فلسطين وأبناء فلسطين ومحاولاتهم منع المستوطنين من احتلال المسجد الاقصى لاحتلوه، لكن الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية تقسم بالله العظيم انها لن تُمكن اليهود من تدنيس الاقصى ولو على جثثها".

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس على أن "المقاومة الفلسطينية بخير برجالها وسلاحها وعقيدتها، وارادتها وهي لا يمكن ان تتراجع أبدا".

وفي ختام كلمته، تقدم البردويل بالشكر للجمهورية الاسلامية على تقديمها الدعم المادي والمعنوي للمقاومة في فلسطين، ونسأل الله ان تثمر هذه المقاومة وتكون الجمهورية الاسلامية قدوة لكل الذين يريدون دعم المقاومة.