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بوتين: العالم بات يصبح متعدد الأقطاب وآسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام

بوتين: العالم بات يصبح متعدد الأقطاب وآسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا، إن" العالم بات يصبح متعدد الأقطاب وآسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام الجديد".

العالم - روسيا

وأبرز ما جاء في كلمة الرئيس بوتين في القمة:

-روسيا تفعل كل شيء لتشكيل نظام أمن متساو وغير قابل للتجزئة.

-هناك تغييرات جادة تحدث في السياسة العالمية، والعالم بات يصبح متعدد الأقطاب، وآسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام الجديد.

-من الضروري استخدام العملات الوطنية بشكل أكثر فاعلية في التعاملات حيث إن هذا سيعزز سيادة الدول.

-روسيا تدعو إلى إزالة جميع الحواجزلإعادة سلاسل التوريد للسلع.

-روسيا تدافع عن التنمية والازدهار في آسيا وكذلك من أجل إقامة روابط اقتصادية في هذه المنطقة.

-هناك تهديد حقيقي بحدوث مجاعة ومشاكل واسعة النطاق على خلفية تقلب أسعار الطاقة والغذاء في العالم.

-ما يقوض الأمن في منطقتنا هو الوجود الأمريكي الذي استمر لمدة 20 عاما في أفغانستان.

-من الضروري رفع الحجز والتجميد الغير قانوني عن الأموال وتعويض أفغانستان عن الأضرار التي لحقت به على مدى سنوات عديدة.

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