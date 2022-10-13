بوتين: العالم بات يصبح متعدد الأقطاب وآسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام

العالم - روسيا
وأبرز ما جاء في كلمة الرئيس بوتين في القمة:
-روسيا تفعل كل شيء لتشكيل نظام أمن متساو وغير قابل للتجزئة.
-هناك تغييرات جادة تحدث في السياسة العالمية، والعالم بات يصبح متعدد الأقطاب، وآسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام الجديد.
-من الضروري استخدام العملات الوطنية بشكل أكثر فاعلية في التعاملات حيث إن هذا سيعزز سيادة الدول.
-روسيا تدعو إلى إزالة جميع الحواجزلإعادة سلاسل التوريد للسلع.
-روسيا تدافع عن التنمية والازدهار في آسيا وكذلك من أجل إقامة روابط اقتصادية في هذه المنطقة.
-هناك تهديد حقيقي بحدوث مجاعة ومشاكل واسعة النطاق على خلفية تقلب أسعار الطاقة والغذاء في العالم.
-ما يقوض الأمن في منطقتنا هو الوجود الأمريكي الذي استمر لمدة 20 عاما في أفغانستان.
-من الضروري رفع الحجز والتجميد الغير قانوني عن الأموال وتعويض أفغانستان عن الأضرار التي لحقت به على مدى سنوات عديدة.