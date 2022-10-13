بوتين: العالم بات يصبح متعدد الأقطاب وآسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام

العالم - روسيا

وأبرز ما جاء في كلمة الرئيس بوتين في القمة:

-روسيا تفعل كل شيء لتشكيل نظام أمن متساو وغير قابل للتجزئة.

-هناك تغييرات جادة تحدث في السياسة العالمية، والعالم بات يصبح متعدد الأقطاب، وآسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام الجديد.

-من الضروري استخدام العملات الوطنية بشكل أكثر فاعلية في التعاملات حيث إن هذا سيعزز سيادة الدول.

-روسيا تدعو إلى إزالة جميع الحواجزلإعادة سلاسل التوريد للسلع.

-روسيا تدافع عن التنمية والازدهار في آسيا وكذلك من أجل إقامة روابط اقتصادية في هذه المنطقة.

-هناك تهديد حقيقي بحدوث مجاعة ومشاكل واسعة النطاق على خلفية تقلب أسعار الطاقة والغذاء في العالم.

-ما يقوض الأمن في منطقتنا هو الوجود الأمريكي الذي استمر لمدة 20 عاما في أفغانستان.

-من الضروري رفع الحجز والتجميد الغير قانوني عن الأموال وتعويض أفغانستان عن الأضرار التي لحقت به على مدى سنوات عديدة.