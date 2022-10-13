50معتقلا إداريا يواصلون إضرابهم عن الطعام

العالم- فلسطين

وانضم يوم الأحد 20 معتقلا إلى المعتقلين المضربين الـ30 الذي يواصلون إضرابا عن الطعام لليوم التاسع عشر، كإسناد لهم، ورفضا لسياسة الاعتقال الإداري، إلى جانب مواصلتهم مقاطعة محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه: إن "الأسرى الـ 30 بدأت تظهر عليهم علامات التعب والإنهاك والإعياء الشديدين، ونقص في الوزن، وآلام في المفاصل، وهزال شديد نتيجة نقص كمية السوائل والفيتامينات في الجسم، لافتًا إلى أن الأسير جهاد شريتح من بين هؤلاء الأسرى تراجعت حالته الصحية".

وعن الأسرى الـ 20 المنضمين إلى الإضراب، قال عبد ربه "إن من بينهم 10 أسرى في سجن النقب، و10 آخرون في عوفر، بينهم 5 معتقلين إداريين".