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ضحايا مدنيين جراء الاقتتال بين المجموعات المسلحة بريف حلب

ضحايا مدنيين جراء الاقتتال بين المجموعات المسلحة بريف حلب
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

استشهد ثلاثة مدنيين سوريين جراء تجدد الاشتباكات بين المجموعات المسلحة التابعة للنظام التركي بريف حلب الشمالي.

العالم - سوريا

وحسب ما نقلت وكالة "سانا" أن الاقتتال المستمر بين الإرهابيين المدعومين من القوات التركية التابعين لما يسمى “الجبهة الشامية” وما يسمى “فرقة الحمزة” أسفر خلال الساعات الماضية عن مقتل 17 إرهابياً، وإصابة 31 آخرين من الطرفين ،واستشهاد ثلاثة مدنيين جراء القصف العشوائي المتبادل بين التنظيمين الإرهابيين.

وأشارت إلى أن الاشتباكات توسعت إلى مناطق عدة في ريف حلب، واستخدم فيها الإرهابيون الدبابات والمدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة والمتوسطة؛ ما اضطر الأهالي إلى الاختباء ضمن أقبية المنازل وإغلاق المحال التجارية والمدارس.

وبينت أن المدنيين ضاقوا ذرعا من ممارسات التنظيمات الإرهابية المنتشرة في مناطقهم التي أصبحت مدن أشباح، نتيجة الفوضى والانفلات الأمني والاستيلاء على أراضي ومنازل المواطنين ،واختطاف العديد منهم وابتزاز ذويهم للإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية.

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