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قطر تدين بشدة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

قطر تدين بشدة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

دانت قطر بشدة اقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى وأداءهم طقوسا تلموذية بحماية الشرطة الإسرائيلية.

العالم - قطر

وشددت الخارجية القطرية على أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، واستفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحذرت الخارجية القطرية في بيان من أن استمرار الانتهاكات الخطيرة والممارسات الاستفزازية في باحات المسجد الأقصى يكشف بوضوح رغبة الاحتلال في توجيه الصراع إلى حرب دينية.

كما شددت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها حسبما افاد موقع روسيا اليوم.

وجددت التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة، وأن تكون عاصمتها القدس .

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