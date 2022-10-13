الديمقراطي الكردستاني يمنح صوته للمرشح عبد اللطيف رشيد

العالم - العراق

وأعلن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر احمد، اليوم الخميس، سحب ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال احمد في تدوينة "من أجل تحقيق التوافق الوطني وخدمة لمصالح البلد والمواطنين تقدمنا بطلب سحب ترشيحي لمنصب رئيس الجمهورية".



وتابع، "شكرا للرئيس مسعود البارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على ثقتهم وترشيحهم لنا وشكرا لحلفائنا السياسيين واصدقائنا وكل من ساندونا خلال فترة الترشيح".

ويعقد البرلمان العراقي اليوم الخميس جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية تفتح الطريق أمام تشكيل حكومة، في خطوة تهدف إلى إخراج البلاد من مأزق سياسي عميق متواصل منذ عام.

ولا تزال حالة من عدم اليقين تخيم على الجلسة المقرر أن تبدأ على الساعة 11:00 (08:00 ت غ) في البرلمان الواقع في المنطقة الخضراء.

وأعلنت كتلة إشراقة كانون، وحركة امتداد الأربعاء، عن عدم حضور جلسة البرلمان المقرر يوم غد لتمرير رئيس الجمهورية.

وأكد الاتحاد الوطني الكردستاني فی العراق الاربعاء، تمكسه بترشيح برهم صالح لولاية ثانية لمنصب رئيس الجمهورية خلال المرحلة المقبلة.