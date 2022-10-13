الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٩:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الاطار التنسيقي يؤكد دعمه لمرشح الرئاسة الجمهورية "برهم صالح"

الاطار التنسيقي يؤكد دعمه لمرشح الرئاسة الجمهورية
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد النائب عن الاطار التنسيقي عبد الامير المياحي، اليوم الخميس، دعم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية، مبينا ان كلمة الفصل ستكون لدى اعضاء مجلس النواب.

العالم - العراق

ونقلت وكالة "السومرية نيوز" عن المياحي قوله: "إن "الاطار التنسيقي لديه تفاهماً مع الاتحاد الوطني، لكن اعضاء مجلس النواب لديهم كلمة الفصل باختيار رئيس الجمهورية في نهاية المطاف".

وأضاف، أن "دورة 2018 تشهد ذلك عندما كان هناك اتفاقاً مع مسعود بارزاني باختيار فؤاد حسين، لكن النواب ذهبوا لاختيار مرشح الاتحاد برهم صالح داخل قبة البرلمان".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وأعلنت الدائرة الإعلامية ل‍مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن جدول أعمال جلسة البرلمان.

وبحسب وثيقة جدول اعمال مجلس النواب، فإن "جدول أعمال الجلسة رقم (6) يتضمن انتخاب رئيس الجمهورية".
وأضافت، أن "الجلسة ستبدأ في الساعة الحادية عشرة قبل الظهر" بتوقيت بغداد.

روابط ذات صلة

الديمقراطي الكردستاني يمنح صوته للمرشح عبد اللطيف رشيد

لحظة بلحظة.. من سيكون رئيس الجمهورية في العراق؟

رسالة ايرانية لمجلس الأمن الدولي حول مهاجمة مقرّات الارهابيين في شمال العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين يلتقي بأمير قطر في أستانا

مراسل العالم: سماع دوي انفجارات داخل المنطقه الخضراء

شاهد.. العالم يشهد قيام نظام جديد متعدد الأقطاب

الاطار التنسيقي يؤكد دعمه لمرشح الرئاسة الجمهورية "برهم صالح"

رئيسي يلتقي أمير قطر

برلماني للبناني: لو لا المقاومة لما وصلنا الى ترسيم الحدود