الاطار التنسيقي يؤكد دعمه لمرشح الرئاسة الجمهورية "برهم صالح"

العالم - العراق

ونقلت وكالة "السومرية نيوز" عن المياحي قوله: "إن "الاطار التنسيقي لديه تفاهماً مع الاتحاد الوطني، لكن اعضاء مجلس النواب لديهم كلمة الفصل باختيار رئيس الجمهورية في نهاية المطاف".



وأضاف، أن "دورة 2018 تشهد ذلك عندما كان هناك اتفاقاً مع مسعود بارزاني باختيار فؤاد حسين، لكن النواب ذهبوا لاختيار مرشح الاتحاد برهم صالح داخل قبة البرلمان".



ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وأعلنت الدائرة الإعلامية ل‍مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن جدول أعمال جلسة البرلمان.

وبحسب وثيقة جدول اعمال مجلس النواب، فإن "جدول أعمال الجلسة رقم (6) يتضمن انتخاب رئيس الجمهورية".

وأضافت، أن "الجلسة ستبدأ في الساعة الحادية عشرة قبل الظهر" بتوقيت بغداد.