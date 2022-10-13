شاهد.. العالم يشهد قيام نظام جديد متعدد الأقطاب

العالم - آسيا

ولذلك تواصل الدول الاسيوية التشاور في مؤتمرات دولية، كان اخرها القمة السادسة لمؤتمر التفاعل واجراءات بناء الثقة في آسيا، الذي استضافته كازاخستان واكدت ان الهدف الاول امام الدول الاعضاء هو الوصول الى علاقات دولية ثابتة بعيدة عن اي تهديد.

وفي كلمة له امام قمة سيكا اكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان آسيا الجديدة بحاجة إلى التعاون للتعامل مع مختلف التحديات، مشددا على ان الدول التي تأخذ النظام المالي العالمي كرهينة لا يمكن ان تكون شريكة في تشكيل النظام الجديد.

وقال الرئيس رئيسي:"كما ان انتشار الارهاب في اي منطقة هو ضد امن تلك المنطقة، فان توسع الناتو تحت أي غطاء يعتبر تهديد للاستقرار والامن. الجمهورية الاسلامية في ايران تندد بأي شكل من اشكال الارهاب ومن بينه الارهاب الاقتصادي الذي يسعى لوقف تقدم الدول المستقلة، وتقاومه".

وفي هذا الاطار دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى استخدام العملات الوطنية بشكل اكثر فاعلية في التعاملات لتعزيز سيادة الدول، خاصة وان السياسة العالمية تشهد تغييرات جادة، وان العالم بات يصبح متعدد الاقطاب.

وبالاضافة بوتين، ألقی رؤساء الدول المشاركة في القمة كلمات تؤكد على ضرورة ترسيح قيم السلام والحوار في اسيا وتطوير الثقة بين الدول الاعضاء التي انضمت اليها الكويت في هذه القمة، كما تحدث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي اكد ان فلسطين لن تلتزم وحدها بالاتفاقات الموقعة مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، مطالباً بالاعتراف والتعويض عما ارتكبه الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة.