اللواء سلامي: الأنظمة السياسية المستندة الى اميركا قابلة للانهيار بسرعة

العالم - ايران

جاء ذلك في كلمة القاها اللواء سلامي صباح اليوم الخميس في الملتقى الوطني لكوادر جهاد التبيين في الجامعات، استهلها قائد الحرس الثوري بتقديم التهاني لمناسبة حلول ذكرة مولد النبي الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم وحفيده الامام جعفر الصادق عليه السلام.

وفي اشارة الى احداث الشغب التي حصلت في البلاد مؤخرا، قال اللواء سلامي: ان الاحداث الجارية هذه الايام داخل البلاد تجسد بشكل دقيق أكبر مواجهة قائمة بين الثورة الاسلامية ونظام الهيمنة الآيل الى الزوال، وأساس هذه المواجهة الاستراتيجية هي مواجهة بين الجهل والوعي. وأضاف، هذه الاشتباكات الحاصلة في شوارع مدننا لها امتدادات في واشنطن ونيويورك ولندن وتل ابيب والرياض وباقي العواصم السائرة في ركبهم.

وأشار اللواء سلامي الى ان هذه الاشتباكات لاتحصل في اماكن متفرقة من مدننا بل هي تقع في مساحة هائلة من هذا العالم وهي حرب تتخطى الجدران والحدود، معتبرا ان تحالف الاعداء الهش يحاول تغيير التاريخ وتغيير الساحة السياسية والجغرافيا السياسية والأمنية للعالم.

وأعرب قائد الحرس الثوري عن اعتقاده بأن العالم يمر في مرحلة العبور من الهيكلية القديمة المتآكلة لقوى الهيمنة الى منظومة جديدة، وماتشاهدونه اليوم هو تراكم للهزائم المتتالية لنظام الهيمنة على مدى اكثر من اربعة عقود من انتصار الثورة الاسلامية. وهذا يعني حالة انتقام متفاقمة جراء هذه الهزائم التي تجر نظام الهيمنة الى الهاوية.

يتبع ...