الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
١١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

"لوبان": نعارض عقوبات الطاقة ضد روسيا وتسليم الأسلحة الهجومية لكييف

الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

صرحت زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" الفرنسي المعارض مارين لوبان أن "عقوبات الطاقة المفروضة على روسيا تضرب أوروبا أكثر، معبرة أيضا عن معارضتها لتسليم أسلحة هجومية إلى أوكرانيا".

العالم- أوروبا

وقالت في حديث لصحيفة "Corriere della Sera" تم نشره اليوم الخميس: "أعتقد أن العقوبات المتعلقة بمجال الطاقة ليست فعالة، إنها تضرنا أكثر من روسيا...

كما عبرت لوبان عن اعتقادها بأن بلادها يجب أن تلعب دور وساطة أكبر في تحقيق السلام في أوكرانيا وأوضحت: "لا يمكن أن يكون الحل عسكريا، بل دبلوماسيا فقط".

وفي تعليقها على إمدادات الأسلحة الفرنسية إلى أوكرانيا أشارت أن "حزبها لم يعارض تسليم الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا "وتابعت: "لكن الحديث يدور الآن عن تسليم أسلحة هجومية، الأمر الذي يشكل خطر الدخول في هذه الحرب لا أظن أن الشعب الفرنسي يرغب في ذلك".

هذا وأشارت لوبان إلى أن" كل الدول الكبرى تحاول الاستفادة من إضعاف الاتحاد الأوروبي" وقالت: "هذا ما تعمله الولايات المتحدة عندما تبيع لنا الغاز بأسعار أعلى أربع مرات من عملائها المحليين. وكانت ألمانيا تسعى دائما إلى إضعاف السياسية الفرنسية في مجال الطاقة النووية، لأنها تساعد في رفع قدرة شركاتنا على المنافسة".

روابط ذات صلة

'لوبان' تطالب وزير الداخلية بإغلاق المساجد وترحيل المسلمين خارج فرنسا

زعيمة اليمين الفرنسي:"مشاركة فرنسا في العقوبات ضد روسيا "خطأ جيوسياسي"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تحولات متسارعة في النظام العالمي تتجه نحو «عالم متعدد الأقطاب»

إصدار حكم بالسجن مدة 12 سنة ضد الناشط السعودي الشيخ عبدالله بصفر

شاهد.. اكتشاف لوحة أثرية سورية نادرة في محافظة حمص

لقاء رئيسي وإلهام علييف على هامش قمة سيكا

شاهد بالفيديو.. جبهة النصرة والسيطرة علی جسر بري بين القارات

الأسرى الإداريون يعلقون إضرابهم عن الطعام بعد 19 يوماً