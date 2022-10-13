"لوبان": نعارض عقوبات الطاقة ضد روسيا وتسليم الأسلحة الهجومية لكييف

العالم- أوروبا

وقالت في حديث لصحيفة "Corriere della Sera" تم نشره اليوم الخميس: "أعتقد أن العقوبات المتعلقة بمجال الطاقة ليست فعالة، إنها تضرنا أكثر من روسيا...

كما عبرت لوبان عن اعتقادها بأن بلادها يجب أن تلعب دور وساطة أكبر في تحقيق السلام في أوكرانيا وأوضحت: "لا يمكن أن يكون الحل عسكريا، بل دبلوماسيا فقط".

وفي تعليقها على إمدادات الأسلحة الفرنسية إلى أوكرانيا أشارت أن "حزبها لم يعارض تسليم الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا "وتابعت: "لكن الحديث يدور الآن عن تسليم أسلحة هجومية، الأمر الذي يشكل خطر الدخول في هذه الحرب لا أظن أن الشعب الفرنسي يرغب في ذلك".

هذا وأشارت لوبان إلى أن" كل الدول الكبرى تحاول الاستفادة من إضعاف الاتحاد الأوروبي" وقالت: "هذا ما تعمله الولايات المتحدة عندما تبيع لنا الغاز بأسعار أعلى أربع مرات من عملائها المحليين. وكانت ألمانيا تسعى دائما إلى إضعاف السياسية الفرنسية في مجال الطاقة النووية، لأنها تساعد في رفع قدرة شركاتنا على المنافسة".