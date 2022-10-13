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كيف سيطرت النصرة الارهابية على عفرين الاستراتيجية؟

الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم في سوريا بان جماعة جبهة النصرة الارهابية والجماعات المتحالفة معها سيطرت على مدنية عفرين الاستراتيجية بريف حلب الشمالي الغربي بالكامل، وذلك بعد اشتباكات عنيفة دامت ثلاثة ايام مع المجموعات المسلحة المدعومة تركياً.

خاص بالعالم

وقال مراسلنا ان النصرة استولت على المدينة بعد معارك مع فريقان مدعومان من القوات التركية وهما ما يسمى بالفيلق الثالث ومجموعات مسلحة، وان النصرة التي استقدمت اعدادا من قواتها تدخل للمرة الاولى الى هذه المناطق.

واوضح مراسلنا ان النصرة بثت صوراً من داخل المدينة حيث شوهدت السيارات والآليات تقل مسلحي وارهابيين جبهة النصرة بالدخول في عفرين، في الوقت التي بدأت بمد نفوذها الى ارياف وضواحي خارج منطقة ادلب.

واضاف مراسلنا ان جبهة النصرة الارهابية كانت قد بدأت منذ اشهر بنقل جماعاتها المسلحة الى نقاط التماس مع القوات التركية، وهي تحاول تعزيز وضعها الاقتصادي للسيطرة على معابر مختلفة.

وكانت قد تجددت الاشتباكات بالرشاشات الثقيلة من الجبهة الجنوبية لمدينة عفرين باتجاه قرية قرزيحل وسقطت قذائف هاون بمحيط القرية. واسفرت الاشتباكات بين الجماعات الارهابية في ريف حلب شمالي سوريا عن مقتل سبعة عشر ارهابيا واصابة واحد وثلاثين اخرين، بالاضافة الى استشهاد ثلاثة مدنيين.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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