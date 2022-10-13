الأمم المتحدة توصت ضد قرار روسيا ضم 4 مناطق أوكرانية

العالم - الأزمة الأوكرانية

الجمعية العامة للأمم المتحدة أدلت بدلوها مرة أخرى في النزاع الأوكراني ودانت ضم روسيا أربع مناطق أوكرانية إلى أراضيها، حيث صوّتت مئة وثلاث وأربعون دولةً لصالح القرار. وانضمت أربع دول فقط إلى روسيا في التصويت ضد القرار وهي سوريا ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وروسيا البيضاء. فيما امتنعت خمس وثلاثون دولة أخرى عن التصويت منها الصين الشريك الاستراتيجي لروسيا.

وعلى الفور علّق الرئيس الأميركي جو بايدن على القرار وقال إنّ الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة أرسلت 'رسالةً واضحةً' إلى الكرملين بتصويتها بأغلبية كبيرة على مشروع قرار يدين ضم روسيا أجزاء من أوكرانيا.

واعتبر أنّه لا يمكن لروسيا أن تمحو من الخريطة دولةً ذات سيادة وأن تغيّر الحدود بالقوة.

فرنسا وعلى لسان رئيسها ايمانويل ماكرون دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعودة إلى طاولة المفاوضات. وتعهد ماكرون من جهة ثانية تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي، مؤكّداً أنّه لا يريد اندلاع حرب عالمية.

وقال ماكرون:"قبل كل شيء، على بوتين أن يوقف هذه الحرب ويحترم وحدة أراضي أوكرانيا ويعود الى طاولة المفاوضات، وسيكون من مصلحة أوكرانيا وروسيا العودة إلى طاولة المفاوضات. آسفون لأنّ بوتين اختار أنْ يضع أوروبا في الحرب بالضربات الصاروخية الأخيرة، علينا الاستعداد لقضاء الشتاء في سياق هذه الحرب".

وتعهّد ماكرون بتوفير رادارات، وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات لأوكرانيا. كما دعا إلى 'تجنّب أي تصعيد للنزاع' حتّى لا يمتد إلى دولة مجاورة لأوكرانيا ولمنع موسكو من اللجوء إلى الأسلحة الكيميائية أو النووية.

ورداً على دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده لإنشاء دروع مضادّة للطائرات والصواريخ فوق أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنّها ستزود أوكرانيا بصواريخ إضافية مضادّة للطائرات، بما في ذلك، للمرة الأولى، ذخيرة قادرة على إسقاط صواريخ كروز.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إنّها ستزوّد كييف في الأسابيع المقبلة بصواريخ 'آمرام' لاستخدامها من قبل نظام الدفاع الجوي 'ناسامس' الذي تعهّدت الولايات المتّحدة بتزويد أوكرانيا به.

كما أعلنت الوزارة أنّها ستقدم لكييف مئات الصواريخ المضادّة للطائرات، بالإضافة إلى مئات الطائرات المسيّرة لدعم الاستخبارات الأوكرانية.