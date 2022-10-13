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سورية تؤكد وقوفها إلى جانب إيران وترفض التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية

سورية تؤكد وقوفها إلى جانب إيران وترفض التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

أكدت سورية وقوفها إلى جانب إيران قيادة وحكومة وشعباً ورفضها كل أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية الإيرانية.

العالم - سوريا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم "إن الجمهورية العربية السورية تؤكد وقوفها إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعباً، وتحذر من الانجرار خلف المخططات التي تخدم مصالح وأجندات الأعداء التي أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في عدد من دول المنطقة وغيرها."

وأضافت الوزارة "إن سورية ترفض كل أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية الإيرانية، وتطالب برفع العقوبات الأحادية القسرية غير المشروعة عن الشعب الإيراني الشقيق" حسبما افادت وكالة سانا للانباء.

وتابعت الوزارة "تعرب سورية عن ثقتها الكاملة بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتجاوز الأحداث الحالية بوعي ويقظة شعبها وحكمة قيادتها."

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