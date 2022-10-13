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منظمة القلم الدولي تمنح معتقل راي بحريني لقب الكاتب الدولي للشجاعة

منظمة القلم الدولي تمنح معتقل راي بحريني لقب الكاتب الدولي للشجاعة
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

منحت منظّمة القلم الدوليّ الرمز المعتقل «الدكتور عبد الجليل السنكيس» لقب «الكاتب الدوليّ للشجاعة لعام 2022»، خلال حفلٍ أقامته في المكتبة البريطانيّة.

العالم- البحرين

وقالت إن السنكيس أمضى أكثر من عقدٍ في سجون البحرين، حيث يقضي عقوبةً بالسجن مدى الحياة لدوره في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، وقد بدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على مصادرة أبحاثه التي كان يعمل عليها لسنوات، وسوء معاملته بالسجن في يوليو/ تموز 2021.

وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ على صحة «السنكيس»، وجددت مطالبتها بالإفراج الفوري عنه، وتحسين ظروف سجنه، وإعادة أبحاثه إلى أسرته – حسب تعبيرها.

تجدر الإشارة إلى أن الرمز المعتقل الدكتور «عبد الجليل السنكيس» يواصل إضرابه منذ 451 يومًا احتجاجًا على سوء المعاملة ومصادرة أبحاثه التي قضى 4 سنوات في إعدادها داخل سجنه، كما أنه توقف عن تناول السوائل والأملاح منذ 22 يومًا بسبب المضايقات المتواصلة بحقه.

والدكتور «السنكيس» أحد الرموز الـ13 الذين اعتقلوا في العام 2011، وهو يعاني من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدم المنجلي، وتعرض لتعذيب وحشي أثناء الاعتقال، ما يزيد احتمال تعرَضه للخطر، وقد دخل في إضرابٍ عن الطعام عام 2015، استمر لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا على ظروف اعتقاله.

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