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ايران.. وزير الجهاد الزراعي يؤكد اهمية تصدير المنتجات الزراعية

ايران.. وزير الجهاد الزراعي يؤكد اهمية تصدير المنتجات الزراعية
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الجهاد الزراعي على أهمية تطوير تصدير المنتجات الزراعية، وقال: هناك أسواق تصديرية مناسبة في المنطقة والعالم لتصدير الحمضيات والفواكه المجففة والثروة السمكية والحيوانية، والتي تعتبر، بالنظر إلى القدرات الزراعية غير العادية لإيران ، فرصة فريدة تتماشى مع زيادة عائدات النقد الأجنبي وخلق الثروة للبلاد.

العالم - ايران

وفي اجتماع أمس اشار جواد ساداتي نجاد إلى إنتاج منتجات زراعية مأمونة وعالية الجودة، وقال: في العام الماضي ، تم اتخاذ إجراءات جيدة في في مجال اعتماد الاساليب الزراعية الجيدة ، وفي هذا الصدد تم حل المعوقات والمشاكل الصحية التي أوقفت تدفق صادرات المنتجات الزراعية بشكل كامل.

وأشار وزير الجهاد الزراعي إلى تقليص البيروقراطيات الإدارية المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية، وتعديل وتغيير بعض خطوط التصدير، وعقد الاتفاقيات الصحية الدولية ، والتشاور مع أكثر من 20 دولة في مجال تصدير المنتجات الزراعية ، وقال ان استئناف تصدير المنتجات الزراعية بما في ذلك التفاح والكيوي والثروة الحيوانية ولحوم الدجاج وأعلاف الاسماك والفلفل الحلو ، وما إلى ذلك في العام الماضي ، يظهر أهمية تصدير المنتجات الزراعية في الحكومة الثالثة عشرة.

وأوضح أن القطاع الزراعي يمكن أن يكون محركاً لاقتصاد الدولة ، موضحاً: في هذا الصدد ، تم اتخاذ إجراءات فعالة ، ونأمل أن نشهد تقدماً متواصلاً مع جهود المزارعين ورجال الأعمال في البلاد.

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