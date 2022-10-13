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شاهد.. ردود الافعال على انتخاب عبد الطيف رشيد رئيسا للعراق

الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

أخيرا وبعد عام من الانسداد السياسي، تمكن البرلمان العراقي اليوم الخميس من التصويت لانتخاب رئيس الجمهورية حيث فاز عبدالطيف رشيد بأغلبية 162 صوتا، بينما حصل منافسه برهم صالح على 99 صوتا.

العالم - مراسلون

وقال مدير مكتب قناة العالم الاخبارية، من مقر البرلمان العراقي إن عملية العد والفرز لاختيار رئيس الجمهورية في جولتهاالثانية انتهت بفوز عبدالطيف رشيد، حيث كان عدد المقترعين 269.

وأضاف، أن عبداللطيف رشيد حصدت 162 صوتاً، مقابل 99 صوتا لبرهم صالح، أن عدد الأوراق الباطلة كان 8 صوات.

واوضح مدير مكتب العالم، أن عبد اللطيف رشيد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية بعد انتخابه من فبل مجلس النواب، وان محمد شياع السوداني تسلم كتاب تكليفه لتشكيل الحكومة العراقية.

وبين مدير مكتب العالم أن ردود الافعال ايجابية على انتخاب عبد اللطيف رشيد بعد تجاوز مرحلة الانسداد السياسي التي دامت لعام كامل.

وقال مدير مكتب العالم أن هناك تحديدات كبيرة تبدأ بترميم العلاقة مع التيار الصدري وصولا الى تقديم الخدمات للشعب العراقي.

ويعتبر رشيد هو الرئيس العاشر لجمهورية العراق، منذ 1958، بعد كل من (عبد السلام عارف 1963، عبد الرحمن عارف 1966، أحمد حسن البكر 1968، صدام حسين 1979، غازي الياور 2004، جلال طالباني 2005، فؤاد معصوم 2014، برهم صالح 2018).

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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