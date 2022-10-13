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بعد انتخاب رئيس الجمهورية .. هل انفرجت الأزمة السياسية العراقية؟

الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

قال المحلل السياسي أحمد المياحي أن العبء كبير جدا على رئيس الجمهورية العراقية عبداللطيف رشيد وعليه التعاون مع رئيس الوزراء محمد السوداني لتجاوز المرحلة الصعبة.

العالم - خاص بالعالم

وقال المياحي في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن انتخاب رئس الجمهورية يعتبر انجازا كبيرا للشعب العراقي ويعتبر انفراجة في الساحة السياسية العراقية.

وأضاف، أنه يجب التعامل بشكل جدي مع هذا الانجاز وتخطي عقبة انتخاب رئيس الجمهورية الذي جاء بعد عملية عسيرة جدا.

ورأي المحلل السياسي أن تجاوز الازمة السياسية العراقية يتطلب أن يكون هناك حوار مع التيار الصدري لتجنب العودة للمربع الأول.

هذا وانتخب مجلس النواب العراقي عبد اللطيف جمال رشيد رئيسا لجمهورية العراق.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، إن عملية العد والفرز لاختيار رئيس الجمهورية في الجولة الثانية انتهت، وكان عدد المقترعين مئتين وتسعة وستين. وأضافت أن عبد اللطيف رشيد حصل على مئة واثنين وستين صوتا في البرلمان العراقي مقابل تسعة وتسعين صوتا لبرهم صالح؛ مبينة أن عدد الأوراق الباطلة هو ثمانية أصوات. وبعد أدائه اليمين الدستورية كلف الرئيس الجديد مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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شاهد بالفيديو... بعد انتخاب رئيس الجمهورية .. هل انفرجت الأزمة السياسية العراقية؟

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