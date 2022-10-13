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شاهد.. هذه ركائز مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران

الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

يواصل مؤتمر الوحدة الإسلامية في نسخته الـ36 فعالياته بالعاصمة الإيرانية طهران في اليوم الثاني علي التوالي.

العالم - مراسلون

مؤتمر اعتبره المشارکون خطوة راقية لتحقيق الوحدة الاسلامية وفرصة ذهبية بكل مفاهيم الكلمة لحل مشاكل الأمة الإسلامية خاصة ما يتعلق بمحاربة القيم الإسلامية.

المؤتمر الذي يتزامن مع تحديات غير مسبوقة تواجه العالم الاسلامي يرفع شعار "الوحدة والاسلام وتجنب الفرقة والنزاعات في العالم الاسلامي".

ميحذر المشاركون العلماء والنخب في العالم الاسلامي، من المحاولات الرامية الى إثارة الفرقة وتأجيج الخلافات بين المسلمين ويدعون الى اتخاذ خطوات عملية، فضلا عن جهودهم الفكرية، لمواجهة هذا المخطط.

المؤتمر يهدف الى البحث عن المشتركات وتعزيز الوحدة بين الشعوب تنفيذا لا تنظيرا.

يصوب مؤتمر الوحدة الاسلامية بوصلته نحو قضايا العالم الاسلامية وفي طليعتها قضية القدس الشريف، القضية الاولى للعالم الاسلامي لا سيما في ظل محاولات الكيان الاسرائيلي وأميركا ومن يدور في فلكهما في المنطقة حرف البوصلة باتجاه آخر.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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شاهد.. هذه ركائز مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 13-10-2022