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في لقاء الرئيس الأذربيجاني؛

رئيسي: أي تغيير في الوضع الحدودي والترانزيت بين إيران وأرمينيا مرفوض

رئيسي: أي تغيير في الوضع الحدودي والترانزيت بين إيران وأرمينيا مرفوض
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي خلال لقاء مع الرئيس الأذربيجاني الهام علييف، أن أي تغيير في الحدود التاريخية والجيوسياسية للمنطقة وأي تغيير في وضع الترانزيت لإيران وأرمينيا مرفوض من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم - ايران

والتقى الرئيس الاذربيجاني بالرئيس الايراني بعد ظهر اليوم الخميس في مقر اقامته، على هامش قمة سيكا حيث أكد الرئيسان على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة وتصدير الخدمات الفنية والهندسية.

وصرح السيد رئيسي في الاجتماع بضرورة احترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي جمهورية أذربيجان وأرمينيا، وأكد: ان الجمهورية الإسلامية ترفض أي تغيير في الحدود التاريخية والجيوسياسية للمنطقة وأي تغيير في وضع الترانزيت لإيران وأرمينيا.

كما أكد رئيسي ان إيران ترفض أي وجود عسكري أجنبي في منطقة القوقاز تحت أي غطاء.

وفي إشارة إلى أن الجمهورية الإسلامية كانت من اوائل الدول التي رحبت بتحرير منطقة قره باغ ، اوضح رئيسي ان إيران مستعدة لاستخدام قدراتها الكبيرة لحل الخلافات بين أذربيجان وأرمينيا.

الرئيس الأذربيجاني يؤكد على الالتزام واحترام حدود إيران الدولية

من جانبه قدم الرئيس الاذري إلهام علييف تقريراً مفصلاً عن اخر مستجدات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وأكد رئيسا البلدين على استمرار هذا الاتجاه وتعزيزه.

كما قدم رئيس جمهورية أذربيجان تقريرا مفصلا عن التطورات الإقليمية وآخر تطورات المفاوضات المتعددة الأطراف بين أذربيجان وأرمينيا في براغ.

كما أكد على الالتزام بالحدود الدولية للجمهورية الإسلامية الايرانية واحترامها.

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في لقاء الرئيس الأذربيجاني؛ رئيسي: أي تغيير في الوضع الحدودي والترانزيت بين إيران وأرمينيا مرفوض