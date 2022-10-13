رشيد رئيساً للعراق وتكليف رئيس الوزراء، وسيطرة النصرة على عفرين.. قراءة بين السطور

خاص بالعالم

وبعدَ أدائهِ اليمينَ الدستورية كلَّفَ الرئيسُ الجديد مرشحَ الاطارِ التنسيقي لرئاسةِ الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيلِ الحكومة الجديدة. وتتجهُ الأنظار إلى المرحلةِ المقبلة وحيثياتِ تشكيلِ الحكومة في ظلِ الانقساماتِ التي تشهدُها البلاد.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. سيطرتْ جماعةُ جبهة النصرة الإرهابية على مدينةِ عفرين بريفِ حلب الشماليِ الغربي بالكامل، بعدَ اشتباكاتٍ مع ما يسمّى الفيلقَ الثالث ومجموعاتٍ مسلحةٍ مدعومة من تركيا.

وتُعَدُّ سيطرةُ النصرة وحلفائِها على عفرين ضربةً لجهودِ تركيا الرامية الى تثبيتِ وجودِها والجماعاتِ المسلحةِ المواليةِ لها في الشمالِ السوري.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.