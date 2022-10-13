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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

رشيد رئيساً للعراق وتكليف رئيس الوزراء، وسيطرة النصرة على عفرين.. قراءة بين السطور

رشيد رئيساً للعراق وتكليف رئيس الوزراء، وسيطرة النصرة على عفرين.. قراءة بين السطور
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" لهذه الليلة.. انتخاب مجلس النواب العراقي عبد اللطيف جمال رشيد رئيساً لجمهورية العراق، حيثُ صوَّتَ له 162 نائباً مقابلَ 99 أعطوا أصواتَهم لبرهم صالح.

خاص بالعالم

وبعدَ أدائهِ اليمينَ الدستورية كلَّفَ الرئيسُ الجديد مرشحَ الاطارِ التنسيقي لرئاسةِ الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيلِ الحكومة الجديدة. وتتجهُ الأنظار إلى المرحلةِ المقبلة وحيثياتِ تشكيلِ الحكومة في ظلِ الانقساماتِ التي تشهدُها البلاد.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. سيطرتْ جماعةُ جبهة النصرة الإرهابية على مدينةِ عفرين بريفِ حلب الشماليِ الغربي بالكامل، بعدَ اشتباكاتٍ مع ما يسمّى الفيلقَ الثالث ومجموعاتٍ مسلحةٍ مدعومة من تركيا.

وتُعَدُّ سيطرةُ النصرة وحلفائِها على عفرين ضربةً لجهودِ تركيا الرامية الى تثبيتِ وجودِها والجماعاتِ المسلحةِ المواليةِ لها في الشمالِ السوري.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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