قيادي في حماس: جاهزون وفورًا لتطبيق اتفاق الجزائر

العالم - فلسطين

وأضاف معمر، خلال حفل نظمته كتائب القسام بمدينة غزة، مساء الخميس: "تحلت حماس ولاتزال بأعلى درجات المسؤولية والمرونة إدراكا منها أن الوحدة الوطنية ممر إجباري لتحقيق أهداف شعبنا ومصالحه، وسنواصل في حماس هذا النهج والطريق كالتزام وطني لا تراجع عنه ولا بديل له".

وشدد أن "حماس جاهزة وفورا لتخوض اختبار تطبيق عملي لهذا الاتفاق، وندعو كل قوى شعبنا وفصائله لتحمل مسؤولياتهم في هذا الإطار وعدم التهاون مع أي تعطيل لتنفيذ هذا الاتفاق لنكون جميعا على مستوى التحدي والثورة التي يخوضها شعبنا اليوم في القدس والضفة والداخل المحتل وفي كل مكان".