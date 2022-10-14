رؤساء دول ودبلوماسيون وسفارات عاملة بالعراق يُهنئون بانتخاب لطيف وتكليف السوداني

العالم - العراق

وبعث الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي برقية تهنئة الى عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيسا، وقد أعرب رئيسي في برقيته عن أمله "بأن تخطو الحكومة العراقية الجديدة باتجاه تنمية وازدهار العراق".

كما بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية بالمناسبة تمنى فيها لرشيد التوفيق والسداد لكل ما فيه خير العراق وتحقيق تطلعات شعبه الكريم، مشيدا بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الكويت بجمهورية العراق ومؤكداً أهمية التطلع المشترك نحو تعزيز أواصر هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات.

فيما قدم وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفري التهاني للرئيس المنتخب، وقال في تغريدة اطلعت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أتطلع إلى العمل معاً لتعزيز علاقاتنا والمساعدة في بناء عراق قوي ومستقل ومستقبل مزدهر للشعب العراقي".

وأكدت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "التطلع قدماً إلى علاقة تعاون مع الرئيس العراقي المنتخب حديثاً عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لمواصلة العمل معاً جنباً الى جنب من خلال الحكومة الجديدة من أجل خلق فرص العمل ومكافحة التغير المناخي وضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

كما هنأ السفير الألماني مارتن جايغر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، عبد اللطيف رشيد بانتخابه رئيساً للجمهورية ومحمد شياع السوداني بتكليفه لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة متمنياً لهما التوفيق في مهامهما ومؤكداً أن "ألمانيا تقف على أهبة الاستعداد لدعم أصدقائنا العراقيين".

كما هنأت السفارة الفرنسية في العراق محمد شياع السوداني بمناسبة تسميته بمنصب رئيس الوزراء، معربة عن استعدادها "للعمل معه بشكل وثيق".

ودعت السفارة الفرنسية إلى "تشكيل حكومة تعمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب العراقي بكافة مكوناته وللشباب بصورة خاصة"، لافتة الى أن "فرنسا ستقدم له كل دعمها لتعزيز المؤسسات العراقية، وتدعيم دور الدولة، والعمل معه من اجل تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة الذي يعد العراق إحدى ركائزه ذا سيادة ولاعبا لدور التهدئة والتوازن".

وتابعت أن "فرنسا مستعدة للاستمرار في تقديم دعمها الكامل للسلطات العراقية في جهودها الرامية الى حفظ سيادة اراضيه، وتوفير الأمن للشعب، وتحسين الخدمات العامة، ومكافحة الاحتباس الحراري".