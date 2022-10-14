شاهد.. التحديات امام تشكيل حكومة جديدة في العراق

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رشيد وفي نفس الجلسة كلف مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السودان بتشكيل الحكومة.

انفراج الأزمة بعد موافقة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني "مسعود برزاني" على سحب مرشحة ريبرأحمد من السباق الرئاسي وتقديم عبد اللطيف رشيد كمرشح تسوية، لكن الاتحاد الوطني بقي متمسكا بمرشحه برهم صالح الذي خسر السباق أمام عبد اللطيف رشيد تحت قبة البرلمان.

وقال ماجد شنكالي نائبا عن الحزب الديمقراطي لمراسل قناة العالم الإخبارية: "أولا هناك ورقة اتفاق تمت بين جميع أطراف ائتلاف الدولة وسيتم عرضها ضمن البرنامج الحكومي حينما تعرض حكومة المكلف إلى التصويت".

وسيكون أمام رئيس الوزراء المكلف شهر واحد لتقديم برنامجه الحكومي وكابينته الوزارية التي رفعت شعار خدمة المواطن، وتواجه مهمة صعبة وتحديات جسيمة، أبرزها تهدئة الشارع وتلبية مطالبه ومكافحة الفساد وترميم العلاقة مع الصدري الذي انسحب من العملية السياسية.

وقال معين الكاظمي نائبا عن الفتح لمراسلنا: "ندعو الإخوة بالتيار الصدري إلى المشاركة بحكومة السيد السوداني بمستوى 73 معقدا والمشاركة بالجنة فنية تتابع أداء مجلس النواب قراراته ومقرراته، بحيث يكون هناك اطمئنان من جانب التيار الصدري بالمرحلة سنة ونصف أو سنتين قادمتين".

تنظيم اقيلم كردستان بخصوص صادرات نفت الإقليم والموازنة والمادة 140، فضلا عن عودة النازحين إلى مناطقهم ملفات ساخنة تنتظر الحكومة المقلبة والتي تفوق قدرتها دون دعم القوى السياسية لها ".

بهذا الانتخاب يراد لبرهم صالح ومصطفى الكاظمي تسليم دار السلام والقصر الحكومي للتصدي قوى الإطار التنسيقي مسؤولية نجاح أو فشل إدارة الدولة في الفترة المقبلة.

أخيرا وبعد عام من الانسداد السياسي العراق على طريق تشكيل حكومة جديدة مع قائمة طويلة من التحديات التي تهدد استمرارياتها إن لم تحسن التعامل معها.

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