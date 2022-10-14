إيران: إذا كانت الولايات المتحدة جادة في محاربة الإرهاب ، فلا ينبغي لها أن تساعد زمرة كوملة

العالم - إيران

وشددت ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك ، ردا على ما نشرته صحيفة نيوزويك الأمريكية عن طلب زمرة كوملة الإرهابية من الولايات المتحدة المساعدة والدعم ، على أن "كوملة هي واحدة من الزمر الارهابية النشطة التي تسببت في استشهاد مئات الاشخاص من ابناء مدينة مهاباد ومدن ايرانية اخرى ".

وأضافت ممثلية إيران في الأمم المتحدة: "إذا كانت الحكومة الأمريكية جادة في محاربة الإرهاب ، فعليها ألا تقدم أي تسهيلات وفرص للنشاط او الاجتماع لمثل هذه الزمر ".

وذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية أن زعيم جماعة كوملة الإرهابية طلب مساعدة الولايات المتحدة لمواجهة إيران.

في وقت سابق ، أعلنت ممثلية إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، عن أسباب ودوافع العمل العسكري ضد الجماعات الإرهابية وقالت ان : الدبلوماسية لم تنه وجود الإرهابيين في شمال العراق ، واضطرت إيران لاستخدام القوة .

وأكدت الممثلية الدائمة للجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك في هذه الرسالة على ما يلي: بالنظر إلى الأعمال التخريبية والفوضوية التي تقوم بها الزمر الإرهابية ضد الشعب والأمن القومي لإيران ، وتجاهل التحذيرات والاحتجاجات المتكررة في هذا الصدد ، فاصبح لا خيار أمام ايران سوى ممارسة حقها ، والرد بشكل مناسب على الهجمات الإرهابية.

وأشارت ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة الى أعمال الجماعات الإرهابية المتمركزة في شمال العراق وأستعرضت أسباب ودوافع العمل العسكري ضد هذه الجماعات