رئيس منظمة التعبئة: الكيان الصهيوني يرى وجوده في خطر أكثر من أي وقت مضى

العالم - إيران

وقدم رئيس منظمة التعبئة الشعبية العميد غلام رضا سليماني امام ملتقى امة رسول الله (ص) في مدينة بهشهر يوم الخميس التهاني بذكرى مولد الرسول الأعظم محمد مصطفى (ص) وحفيده الإمام جعفر الصادق (ع) وإحياء أسبوع الوحدة ، مشيرًا إلى أن انتصار الثورة الإسلامية في عالمنا المعاصر يعتبر فرصة فريدة للعالم الإسلامي ، وقال انه رغم انف نظام الهيمنة وأجهزة الاستكبار ، انتصرت هذه الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الراحل وتضحيات جميع ابناء الشعب الإيراني ، وتم ارساء دعائم نظام الجمهورية الاسلامية المقدس في هذه الأرض المهمة.

ولفت إلى أن النظام المقدس للجمهورية الإسلامية هو نظام جديد ومتطور ونموذج جذاب لمسلمي العالم ، وأضاف: إن الخطوة الأولى للإمام الراحل بعد قيام الجمهورية الإسلامية كانت لفت انتباه جميع المسلمين إلى أمريكا المتعطشة للدماء والكيان الصهيوني اللقيط والقاتل للاطفال الذي يعد العدو الرئيسي للعالم الإسلامي .

وفي إشارة إلى تصريحات الإمام الراحل ، القاضية بإن الكيان الصهيوني ورم سرطاني وأن كل مصائب العالم الإسلامي من أمريكا ، قال رئيس منظمة التعبئة : ان الامام الراحل قال إنه مع انتصار الثورة ، فإن الكيان الاسرائيلي اللقيط ، هذا الورم السرطاني ، يجب استئصاله من الوجود ، وجاء هذا التصريح في الوقت الذي كان الإخوة العرب في الدول الإسلامية وفي ظل السياسات السلبية لقادتهم مشغولون بالتطبيع مع القادة الصهاينة وتم إبرام اتفاقية كامب ديفيد.

وصرح العميد سليماني أن الكيان الإسرائيلي اللقيط كان يفكر في تمرير مخططه من الفرات الى النيل ولكن الانتفاضة اندلعت من داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة .

وأشار العميد سليماني ، إلى تصريحات قائد الثورة الاسلامية بشأن حضارة الإسلام في الخطوة الثانية للثورة وقال : إن قائد الثورة الاسلامية يتطلع في الخطوة الثانية للثورة الى بناء حضارة ، وسيتحقق هذا الامر المهم عندما تقف الدول الإسلامية الى جانب بعضها البعض ، كما وقف ابناء الشعب الايراني الى جانب بعضهم البعض وانتصرت الثورة ، وتأسس النظام الإسلامي وهو يواصل اليوم ايضا طريق بناء الدولة .

ومضى سليماني يقول إننا في منطقة تقف فيها الدول الإسلامية الى جانب بعضها البعض من خلال الاقتداءً بالنموذج الجذاب للجمهورية الإسلامية ، لتشكيل مرحلة حضارية ، وأكد أن الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني اللقيط والقاتل للاطفال يشعران بخطر اكبر من فترة انتصار الثورة الاسلامية ، ولقد جعلت هزائم الكيان الصهيوني خلال هذه العقود الأربعة من عمر الثورة هذا الكيان يرى وجوده في خطر أكثر من أي وقت مضى .

وأكد سليماني أن انتصارنا الأول في الخطوة الثانية للثورة سيكون القضاء على الكيان الصهيوني ، وقال: ان الكيان الصهيوني اللقيط اعترف بأنه يواجه خطر الزوال.