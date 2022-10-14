سوريا.. الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطول أمطار فوق المناطق الساحلية

العالم - سوريا

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء امس الخميس، أن يكون الجو اليوم الجمعة بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطول أمطار محلية خفيفة فوق المناطق الساحلية.

واضافت مديرية الارصاد الجوية، ان الجو سيستمر مائلا للبرودة، وخاصة في المرتفعات الجبلية، مع تحذيرات من تشكل الضباب في بعض المناطق الوسطى والقلمون.

واوضحت ان الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في كل المناطق باستثناء المنطقة الشرقية والبادية، حيث تكون غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أدناه درجات الحرارة المتوقعة..