بيلاروسيا تهدد بولندا بالانتقام في حال اتخذت هذه الخطوة

العالم - خاص بالعالم

التهديد الذي اطلقه وزير خارجية بيلاروسيا فلاديميرماكي، موجه خصوصا الى بولندا والدول المجاورة الأخرى، ولم يستبعد ماكي في المقابل نشر أسلحة نووية على أراضي بلاده.

وتاتي هذه التصريحات ردا على ما أعلنه الرئيس البولندي "أندريه دودا غازيتا" بولسكا مؤخرا، حيث قال إن غياب الأسلحة النووية عن بلاده يمثل مشكلة، وإن مسألة نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بولندا مفتوحة.

وفي أول اجتماع كبير لحلف الناتو منذ أن أعلنت موسكو أنها ستضم عددا من المناطق الأوكرانية، وبدأت تعبئة عسكرية جزئية ووجهت تهديدا نوويا مستترا، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ينس ستولتنبرج" إن الحلف سيراقب عن كثب التدريبات النووية الروسية المقبلة لكنه لن يذعن أو يتخلى عن مساندة أوكرانيا بسبب تهديدات موسكو النووية المستترة بحسب قوله.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج: "لن نخضع للترهيب، التصريحات النووية الروسية خطيرة ومتهورة ويعلمون أنهم لو استخدموا سلاحا نوويا ضد أوكرانيا سيكون لذلك عواقب وخيمة".

وهدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" بإن أي هجوم نووي على أوكرانيا سيتبعه رد، ليس ردا نوويا لكن ردا قويا من الجانب العسكري لدرجة أن الجيش الروسي سيهلك.

بدوره، وصف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التهديدات الروسية بالـ'المتهورة' و'غير مسؤولة'، وامتنع عن التكهن بطبيعة الرد.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: "أنا أطالع المؤشرات والتحذيرات، لا أرى أي حاجة لتغيير ما نفعله الآن".

وفي سياق الحرب في أوكرانيا، أبلغت شركة SpaceX البنتاغون عزمها وقف تمويل استخدام أوكرانيا محطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وطلبت أن يتولى البنتاغون تمويل استخدام الحكومة الأوكرانية والعسكريين لمحطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink.