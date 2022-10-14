أردوغان يدعو للعمل بسرعة على إنشاء مركز لتوزيع الغاز الروسي

العالم - تركيا

وقال أردوغان "جنبا إلى جنب مع السيد بوتين، أصدرنا تعليمات إلى وزارة الطاقة والموارد الطبيعية لدينا والمؤسسة ذات الصلة على الجانب الروسي لإجراء دراسة مشتركة، وسيقومون بإجراء هذه الدراسة".

وأضاف أردوغان للصحفيين على متن الطائرة لدى عودتهم من أستانا "آمل سننشئ مركز التوزيع هذا (للغاز). "لدينا مركز توزيع وطني، لكن بالطبع سيكون الآن مركز توزيع دولي. ستعمل وزارة الطاقة والموارد الطبيعية لدينا والجانب الروسي على هذه المسألة وتقديمها "لا داعي للانتظار هنا".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، أن الاتصالات بين روسيا وتركيا تحقق نتائج جيدة، حيث يتم تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوتشي في أغسطس الماضي.

وقال بوتين خلال اجتماع مع نظيره التركي: "على الرغم من كل الصعوبات المرتبطة بالقيود الصحية والسياسية، إلا أننا نجد فرصًا للالتقاء بانتظام والتواصل، وهذا يعطي نتائج جيدة يجب أن أشير إلى أن جميع اتفاقياتنا التي تم التوصل إليها خلال زيارتك إلى سوتشي في أغسطس من هذا العام.

وأضاف بوتين بالقول: "الحمد لله أنابيب السيل التركي تعمل بنجاح رغم محاولات التفجير، مؤكدا على أهمية فكرة إنشاء منصة ومركز للغاز في تركيا بحيث يكون ليس فقط للتسليم، ولكن أيضا لتحديد الأسعار.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وجّها بالعمل على دراسة مفصلة وعاجلة بشأن إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا.

وقال بيسكوف تعليقا على مقترح بوتين بإنشاء مركز للغاز في تركيا "ووجه الرئيسان بدراسة سريعة وتفصيلية لحل هذه المسألة".

وبين بيسكوف أن رد فعل الجانب التركي أبدى اهتماما وكان إيجابيا على اقتراح إنشاء مركز لتوزيع الغاز الروسي في تركيا.

يشار إلى أن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز، أكد في وقت سابق في تعليقه على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمكانية نقل غاز "التيار الشمالي" المخصص لأوروبا عن طريق البحر الأسود وتركيا، أن هذا المقترح ممكن تقنيا ويجب دراسته بالتفصيل، وبحسب مصادر تركية سيناقش الرئيسان الروسي والتركي فكرة إنشاء مركز للغاز خلال لقائهما في أستانا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي، إن روسيا قد تنقل غاز "التيار الشمالي" عبر البحر الأسود وتركيا.