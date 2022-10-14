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انطلاق أعمال قمة 'الدول المستقلة' في أستانة 

انطلاق أعمال قمة 'الدول المستقلة' في أستانة 
الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

انطلقت في مركز المؤتمرات بالعاصمة الكازاخستانية أستانة أعمال قمة رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

العالم - اوروبا

وأعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، في كلمة الافتتاح، أنّ هذه القمة التي تنعقد في دورتها العادية سيكون على جدول أعمالها عدد من المسائل الهامة، أبرزها المسائل الإنسانية، وكذلك الأمنية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي داوود جاويش أوغلو: "نتطلع إلى حلّ للصراع في سوريا في أقرب وقت ممكن".

ويشارك في القمة كل من الرئيس التركمانستاني سيردار بيردي محمدوف، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرزويف، ورئيس قيرغيزستان صدير جباروف، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمن.

وكان في استقبال رؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة الرئيس الكازاخستاني الذي تستضيف بلاده هذه القمة.

وأمس الخميس، التقى الرئيس الروسي أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في أستانة على هامش القمة.

وقال الرئيس بوتين إنّ "العلاقات بين قطر وروسيا تتطور بنجاح"، وأنّ حجم التجارة بين البلدين "ما زال صغيراً، لكنه يميل إلى الزيادة".

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