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رغم تشديدات الاحتلال....

40 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الاقصى المبارك

40 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الاقصى المبارك
الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

صلى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم التشديدات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك.

العالم- فلسطين

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم العوائق والتضييقات التي فرضتها قوات الاحتلال.

وحسب مصادر محلية فإن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها في شوارع المدينة المقدسة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية.

كما فرضت تضييقات على الأهالي الوافدين إلى المسجد، وأوقفت شبانا وفتشتهم قرب باب الأسباط، وأطلقت طائرة مسيرة في أجواء المسجد.

وكان العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى وانتشروا في باحاته في وقت سابق من صباح اليوم، فيما نفذ مئات المستوطنين جولات استفزازية و"طقوسا تلمودية"، و"رقصات جنونية" على أبوابه، حاملين ما يسمى "القرابين النباتية" في خامس أيام عيد العرش اليهودي.

وكان آلاف المواطنين الفلسطينيين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، رغم العراقيل والعوائق التي وضعتها قوات الاحتلال في أزقة البلدة القديمة في طريق المصلين، تلبية لدعوات من هيئات مقدسية لشد الرحال وأداء الصلاة فيه.

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رغم تشديدات الاحتلال.... 40 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الاقصى المبارك

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