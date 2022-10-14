خطيب جمعة طهران: العدو يسعى لتدمير التضامن وانهيار النظام الاجتماعي

العالم- ايران

وأشار ابو ترابي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت اليوم في طهران الى مولد نبي الرحمة خاتم الانبياء محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله) الذي صادف اسبوع الوحدة الاسلامية، معتبرا وحدة الامة الاسلامية مصدر قوة واقتدار العالم الاسلامي.

وتطرق "ابوترابي" الى التخرصات التي اطلقها مساعد وزير الخارجية الاميركي حول الخليج الفارسي وقوله في كلمة له القاها عام 1980 بجامعة جورج تاون، أن ايران تعتبر منطقة استراتيجية والغرب لايسعه ان يسكت امام خروجها من الهيمنة الاميركية والبريطانية.

وأضاف خطيب الجمعة المؤقت في طهران لدى اشارته الى اعمال الشغب الاخيرة قائلا: ان الحوادث التي شهدناها خلال الايام الماضية كانت تستهدف نظاما سياسيا متطورا كفوءا استطاع تجاوز التحديات السياسية والامنية والاقتصادية بكل جدارة وقوة منحها اياه الشعب الايراني.

وأشار الى التقرير الأخير الذي اصدرته وزارة الطاقة الاميركية الذي اعترف بأن العالم بحاجة الى 65% من النفط الذي يستخرج في الخليج الفارسي، مؤكدا وجود حوالي 2800 كيلومتر حدود بحرية لايران في شمال وجنوب هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمنحها موقعا حساسا ومصيريا للغاية.