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رئيس سويسرا يعارض فرض عقوبات على روسيا في مجال 'العلم'

رئيس سويسرا يعارض فرض عقوبات على روسيا في مجال 'العلم'
الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس السويسري، إنياتسيو كاسيس، أنه "من العبث فرض عقوبات على روسيا في مجال العلم، مؤكدا أن هذه المسألة لا تناقش. "

العالم- أوروبا

وردا على سؤال صحفي عما إذا كانت سويسرا ستعارض العقوبات في مجال العلم ضد روسيا قال كاسيس للصحفيين أثناء قمة "GESDA" المنعقدة في جنيف: "لا يمكن أن يكون هناك توقف للعلم، سيكون من العبث الاعتقاد أن الإنسان قادر على ذلك، لم تتمكن أي حرب في الماضي من إيقاف ذكاء الإنسان والبحوث.، أعتقد أن هذه المسألة غير مطروحة".

وأضاف: "هناك لغة مشتركة بين العلماء في جميع أنحاء العام، إنها اللغة التي تؤسس على الأسلوب العلمي، ويدرسنا التاريخ أن الاتصالات بين هؤلاء العلماء لها أهمية أصيلة، وهي ميزة تربط الدول، وحتى الدول التي تقع في حالة حرب، مع بعضها البعض، وعلينا أن نحافظ على ذلك في المستقبل".

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رئيس سويسرا يعارض فرض عقوبات على روسيا في مجال 'العلم'

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