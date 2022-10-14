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لبنان بين انتخابات الرئيس وترسيم الحدود

الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

دخان ابيض انبعث من ملف ترسيم الحدود البحرية الذي عكس اجواء ايجابية تبدو جلية في المراحل النهائية.

خاص بالعالم

انجاز حقيقي يحققه لبنان بفعل قوته ومقاومته باعتراف اسرائيلي "لبنان قاد تل ابيب الى اتفاق يضمن له كامل حقوقه"، لكن الايجابيات هذه لم تنطلي على الغيوم السياسية التي تبشر بفراغ قد يتربع على كرسي الرئاسة في المرحلة المقبلة،

جلسة البرلمان التي دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري التي لم تكتمل لعدم توفر النصاب، أو لعدم توفر ارادة حقيقية او توافقات سياسية لدى مختلف الافرقاء.

فهل نحن مقبلون على مرحلة من الانفراجات تبدأ بترسيم الحدود وتنسحب على ما سواها؟

ام ان تعقيدات المشهد السياسي ستطغى على ملفي الحكومة والرئاسة؟

يناقش برنامج "استوديو بيروت" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة: الصحافي اللبناني غسان جواد.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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