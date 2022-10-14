القدس باتت على صفيح ساخن.. هل ينذر بانطلاق شرارة مواجهة عنيفة؟

خاص بالعالم

الى ذلك، قام الاحتلال الاسرائيلي بتحديد أعمار المصلين لدخول اليه ومنع العشرات من الشبان المقدسيين من الوصول للمسجد الاقصى المبارك والسماح لكبار السن، كما نشر المئات من قواته على الابواب الرئيسية للمسجد أضافة لتنفيذ حملات واسعة لمداهمة ألاحياء المقدسية واعتقال العشرات من النشطاء بذريعة مشاركتهم بالمواجهات المندلعة بين الحين والاخر والدعوة لها في يوم الغضب الذي دعت اليه القوى الوطنية والاسلامية، ردا على جرائم الاحتلال وحصاره لمخيم شعفاط وبلدة وعناتا قضاء القدس المحتلة.

الى ذلك، تقوم عصابات المستوطنين بالاعتداء على الاحياء المقدسية في حي الشيخ جراح وراس العامود وبحماية شرطة الاحتلال التي تقوم بأغلاق تلك الاحياء المقدسية، وتشير التقديرات الامنية لدى كيان الاحتلال بأن الاوضاع داخل القدس تتجه نحو التصعيد.

