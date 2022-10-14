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تونس: جبهة الخلاص تدعو للمشاركة في مظاهرة 'يوم الحسم الديمقراطي'

تونس: جبهة الخلاص تدعو للمشاركة في مظاهرة 'يوم الحسم الديمقراطي'
الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

دعت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس، التونسيين للمشاركة في مسيرة وسط العاصمة، غدا السبت، احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

العالم - تونس

ونشرت قيادات من الأحزاب والمبادرات المكونة للجبهة (حركة النهضة، وحزب قلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحزب حراك تونس الإرادة، وحزب العمل والإنجاز، ومبادرة مواطنون ضد الانقلاب)، دعوات في الأيام الماضية لأنصارها للمشاركة بكثافة في المظاهرة المقررة تحت شعار "يوم الحسم الديمقراطي".

ودعت "حركة النهضة"، أنصارها للمشاركة في المسيرة الوطنية، فيما أصدرت الجبهة اليوم الجمعة، بيانا تضامنيا مع أهالي مدينة جرجيس، جنوب البلاد، التي تشهد حالة احتقان شديدة بسبب ما اعتبروه تراخيا من الدولة في حادثة فقدان مركب هجرة كان على متنه 18 مواطنا.

ودعت الجبهة، كافة القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وجمعيات مدنية، إلى "التنادي للتوافق على مخرج للأزمة من خلال حوار وطني شامل وناجز".

وقالت إن "الأسباب الحقيقية لموجات الهجرة غير النظامية والتي تفاقمت خلال السنة الجارية وشملت شرائح متعددة من المجتمع، مردها إخفاق السياسات الاقتصادية في تحقيق هدفي التنمية والتشغيل الذين قامت من أجلهما الثورة".

وبحسب البيان فإن "هذه الإخفاقات زادت منذ أن انقلب قيس سعيد على الشرعية الدستورية وانفرد بالحكم المطلق، منشغلا بإحكام قبضته على السلطة، مهملا وغير مبال بظروف حياة الناس حتى بلغت البلاد من العسر وشحة الموارد وانقطاع المواد الأساسية وتفاقم لنسب الفقر والبطالة ما أضحى يهدد الكيان الاجتماعي بالانهيار".

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تونس: جبهة الخلاص تدعو للمشاركة في مظاهرة 'يوم الحسم الديمقراطي'

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