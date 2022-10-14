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دعوات لوقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين برام الله غدا

دعوات لوقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين برام الله غدا
الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

دعا أهالي المعتقلين السياسيين في رام الله للمشاركة في الوقفة الأسبوعية للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، غدًا السبت وسط رام الله.

العالم - فلسطين

وأكد الأهالي أن"الوقفة تأتي للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المضربين عن الطعام لليوم الـ20 على التوالي، في ظروف اعتقال سيئة"، وأوضحوا أن "الوقفة ستكون غدًا السبت 15 أكتوبر، الساعة الخامسة عصرًا، على دوار المنارة وسط رام الله، وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اعتقال المواطنين، على خلفية توجهاتهم السياسية، بينهم طلاب جامعات وأسرى محررون".

يذكر أن خمسة مواطنين معتقلين على خلفية ما تعرف بقضية “منجرة بيتونيا”، وهم أحمد هريش وأحمد خصيب وجهاد وهدان وقسام حمايل ومنذر رحيب، وجميعهم أسرى محررون.

وشهد شهر أيلول/ سبتمبر الماضي تصاعدا في الانتهاكات بحق المواطنين، ولا سيما الأسرى المحررين في الضفة العربية. ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين (296) انتهاكاً، كان أبرزها جريمة إعدام المواطن فراس يعيش (57 عاما) في نابلس بدم بارد فجر يوم الثلاثاء 20/9/2022، الذي أصيب في رأسه بعدما أطلقت عناصر أمن السلطة رصاصها تجاه المواطنين الذي خرجوا للتنديد بقيام الأجهزة الأمنية باعتقال المطارد للاحتلال مصعب اشتية في مدينة نابلس.

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