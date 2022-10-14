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'مينسك': القوات الروسية تصل إلى بيلاروس خلال الأيام القادمة للانضمام إلى القوات المشتركة

'مينسك': القوات الروسية تصل إلى بيلاروس خلال الأيام القادمة للانضمام إلى القوات المشتركة
الجمعة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

 أعلن نائب رئيس الأركان العامة للقوات البيلاروسية العقيد فيكتور تومار، أن "الوحدات الروسية التي تشكل جزءا من القوات المشتركة، ستبدأ في الوصول إلى بيلاروس خلال الأيام المقبلة".

العالم- أوروبا

وقال تومار: "أرى أنه من الضروري الإشارة إلى أنه خلال الأيام المقبلة، ستبدأ القوات الروسية، التي تشكل جزءا من مجموعة القوات المشتركة في الوصول إلى أراضي جمهورية بيلاروس".

وصرح وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين في وقت سابق بأن" مهام مجموعة القوات المشتركة القابلة للنشر بين الجمهورية وروسيا دفاعية بحتة، وتهدف إلى الاستجابة للوضع بالقرب من الحدود".

وكان رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو قد صرح يوم الاثنين في اجتماع مع قوات الأمن، بأن "فتح كييف جبهة ضد بيلاروس هو جنون من وجهة نظر عسكرية، لكن العملية بدأت، والغرب يدفع بأوكرانيا نحو ذلك".

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