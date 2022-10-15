ما الذي انتبهت له فصائل المقاومة لتوقع اتفاق المصالحة الفلسطينية؟

خاص بالعالم

وقال ابراهيمي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان العامل الاول لانجاح المصالحة هو الشعب الفلسطيني والذي احدث هزة كبيرة داخل فلسطين وليس فقط في الضفة وغزة، وهذا ما جعل كل الفصائل الفلسطينية المقاومة تفكر بان الشعب قد تقدم خطوة عن قياداتها، ورأى بانه عامل مهم يجب الانتباه اليه، كأن لسان حال الشعب يقول "اذا انتم بقيتم في انقسامكم فسنقود المعركة لوحدنا"، وهم الآن فعلاً ينجزون على الارض انجازات رائعة في القدس واراضي 48 وفي الضفة وفي كل مكان.

واوضح ابراهيمي، ان العامل الثاني هو ان هناك تحولات كبيرة تجري لصالح القضية الفلسطينية، اما الامر الثالث هو ان مؤتمر توحيد الفصائل المقاومة مع السلطة الفلسطينية عقد في الجزائر والتي لها خبرة كبيرة في هذه الامور باعتبار انها مرّت عدة تجارب للمقاومة المتفرقة على مدى 130 عاماً ومن ثم وصلت الى تجربة الوحدة بحيث اتحد فيها كل الشعب الجزائري.

واضاف ابراهيمي، ان الظروف الراهنة هي التي تحتمت على ضرورة التوجه الى توحيد الصف الفلسطيني، حتى مواقف الكثير من الدول العربية قد تغيرت كثيراً بسبب عوامل خارجية اجبرتها على التفكير أين يجب ان تكون، لافتاً بان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس صرح من موسكو بان امريكا لا تصلح بان تقود عملية التسوية مع كيان الاحتلال.

واكد ابراهيمي، ان القضية الفلسطينية ولانها تعتبر قضية محورية وتجمع الامة، ولذا فان الامة لن تستطيع ان تجد نقطة تجتمع حولها الا فلسطين، مشيراً الى ان الزعماء العرب الذي يأتون الى القمة العربية القادمة في الجزائر، يرون ان العالم كيف يتغير ويعلمون بان القضية الفلسطينية هي قضية حاسمة في بقائهم على عروشهم واستمرارهم في دولهم.