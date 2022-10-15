"لا لنقل السفارة إلى القدس".. المجلس الإسلامي ببريطانيا يطلق مبادرة

العالم- أوروبا

وذکر المجلس الإسلامي البريطاني على صفحته الإلكترونية الخاصة بالمبادرة، أن "رئيسة الوزراء ليز تراس صرّحت بنيّتها نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى مدينة القدس الشريف، اجعل صوتك مسموعا وانضم إلى حملتنا".

وجاءت تلك التصريحات أثناء لقاء تراس بنظيرها الصهيوني يائير لبيد، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي.

ووصف المجلس تلك الخطوة بأنها "مخالفة للقانون الدولي وتضفي شرعية على الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية"، مؤكدّا أنها ستكون "ضد السلام والازدهار في المنطقة".

وتقوم المبادرة على إرسال الجمهور رسائل للنواب الممثلين لمنطقتهم عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، لحثهم على الضغط على رئيسة الوزراء للامتناع عن تنفيذ نواياها بشأن نقل السفارة البريطانية إلى القدس المحتلة.

وكان المجلس الإسلامي البريطاني قد أرسل رسالة إلى تراس في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، للتعبير عن "قلقهم العميق من تلك النوايا التي تدعم انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية، وتشكل عائقا أمام تحقيق سلام شامل وعادل".

وقد أثارت تصريحات تراس باعتزامها نقل سفارة بلادها إلى القدس جدلا واسعا وردود فعل غاضبة ما زال يتردد صداها حتى هذا الحين.

ومن بين ردود الفعل الأخيرة، تصريحات رئيس أساقفة مدينة كانتربري البريطانية جاستن ويلبي، الذي قال إنه "قلق بشأن التأثير المحتمل لنقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس قبل التوصل إلى تسوية تفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين".