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الاحتلال الاسرائيلي يفشل في مواجهة ظاهرة الأسود المنفردة

السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

استدعی الاحتلال الاسرائيلي قوات اضافية لنشرها في القدس والضفة الغربية المحتلة، تحسباً للعمليات المنفردة الفلسطينية التي ازدادت وتيرتها اخيراً.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان الإعتداءات المتکررة لجنود الاحتلال الاسرائيلي، دفع الأسود المنفردة الفلسطينية بالقيام بعمليات مقاومة فردية ضد الاحتلال.

وأکد مراسل العالم ان هذه الظاهرة، ارغمت الاحتلال الاسرائيلي علی استدعاء عدد اکثر من قواته، ولکن عدم انتماء الأسود المنفردة الی الفصائل الفلسطينية وقيامهم بعمليات فردية جعل الاحتلال أمام معضلة لمواجهتهم.

وبيّن مراسل العالم ان الظاهرة الحالية في المقاومة واذا ما امتدت فانها ستغير شكل الانتفاضة الجديدة التي يقودها شبان دون العشرين من العمر.

ورأی مراسل العالم ان الاحتلال سيكون بعد اليوم عاجزا عن التفاوض مع السلطة لانهاء هذه الظاهرة.

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شاهد بالفيديو.. الاحتلال الاسرائيلي يفشل في مواجهة ظاهرة الأسود المنفردة

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