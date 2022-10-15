المكتب التنفيذي لـ (أوابك) في الكويت يعتمد ميزانية المنظمة لعام 2023

العالم-سوريا

وقال الأمين العام لمنظمة “أوابك” علي بن سبت: إن الاجتماع ناقش مشروع الميزانية التقديرية لمنظمة أوابك “الأمانة العامة والهيئة القضائية” لعام 2023 ووافق الاجتماع على مشروع الميزانية تمهيداً لرفعه إلى اجتماع مجلس وزراء المنظمة القادم والذي سيعقد بالكويت في شهر كانون الأول القادم، كما تم خلال الاجتماع التداول بشأن عدد من البنود الموضوعة على جدول الأعمال، وأهمها آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط منظمة “أوابك”.

وأضاف بن سبت: إن الأمانة العامة للمنظمة عقدت اجتماعاً تنسيقياً بحضور الأمين العام ورؤساء الشركات العربية المنبثقة عن منظمة أوابك والشركات الوطنية في الدول الأعضاء، وذلك بهدف التباحث في سبل زيادة التعاون بين تلك الشركات، والتعرف على أبرز المعوقات التي تواجه تلك الشركات بمواقع عملها في الدول العربية.

وأشار بن سبت إلى أن الاجتماع اطلع على تقرير حول الاجتماعات التنسيقية ومن بينها، الاجتماع الثالث لمسؤولي معاهد ومراكز بحوث البترول في الدول الأعضاء، والاجتماع التنسيقي الـ 29 لخبراء البيئة وتغير المناخ، والاجتماع الأول للفريق الفني المعني بالمبادرة المتعلقة بالانبعاثات الكربونية، والاجتماع الدوري الـ 21 للخبراء حول بحث إمكانيات التعاون في مجال استثمار الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء وغيرها.

وبحث الاجتماع -وفق بن سبت- استعدادات الأمانة العامة للمنظمة لحضور فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الـ 27 للدول الأطراف في اتفاقية تغير المناخ “سي أو بي 27” والذي سيعقد بجمهورية مصر العربية، مؤكداً أهمية حضور الدول العربية في تلك المحافل الدولية المهمة.

وكان مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” عقد اجتماعه الـ 108 على مستوى مندوبي وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء في أيار الماضي في دولة الكويت برئاسة سورية التي لها رئاسة الدورة الحالية لعام 2022.

يذكر أن “أوابك” هي منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط تأسست عام 1968 بهدف تطور وتعاون الأقطار العربية الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول.