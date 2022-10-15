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ماذا وراء سيطرة 'النصرة' الارهابية على عفرين الاستراتيجية؟

السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

وسط انكسار تام للمجموعات المسلحة الموالية لتركيا في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، سيطرة جبهة النصرة الارهابية (هيئة تحرير الشام) على المدينة بكامل احيائها بعد سلسلة من عمليات التمهيد الناري التي نفذتها على مدار ساعات.

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