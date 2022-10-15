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غرافيك
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فيديو غرافيك
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غیاهب الکیان
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الاحتلال يستدعي قوات اضافية لنشرِها بالقدس وأحيائها للسيطرة على الاوضاع الامنية
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل
الهلال الأحمرالفلسطيني: 66 إصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس
مراسل العالم: قتلى وجرحى في صفوف مسلحي "هيئة تحرير الشام" خلال اشتباكات مع "الفيلق الثالث" الموالي لتركيا في ريف حلب الشمالي
الخارجية الإيرانية تعتبر التصريحات الفرنسية تدخلا في الشأن الداخلي وتشجيعا لمثيري الشغب على العنف
الخارجية الإيرانية تستنكر تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن أعمال الشغب في البلاد وتعتبرها اتهاما سياسيا
الغرفة المشتركة: ستظل المقاومة في غزة عند حسن ظن شعبها بها حصناً وسنداً وسيفاً ودرعاً للقدس والأقصى وعلى عهد الشهداء والأسرى
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: ندعو شعبنا في القدس والضفة وفلسطين المحتلة عام 48 إلى تصعيد الغضب
ماذا وراء سيطرة 'النصرة' الارهابية على عفرين الاستراتيجية؟
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السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش
وسط انكسار تام للمجموعات المسلحة الموالية لتركيا في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، سيطرة جبهة النصرة الارهابية (هيئة تحرير الشام) على المدينة بكامل احيائها بعد سلسلة من عمليات التمهيد الناري التي نفذتها على مدار ساعات.
تصنيف :
أهم الأخبار
سوریا
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كلمات دليلية :
جبهة النصرة
ريف حلب الشمالي
مدينة عفرين
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