ایران تحقق ربحا مضاعفا من عملیة مقايضة المشتقات النفطية الروسية

العالم - ايران

واضاف جليل سالاري في تصريح لوكالة أنباء فارس ان معظم انتاج النفط والمشتقات النفطية الايرانية يحصل في جنوب ايران لكن معظم استهلاك النفط ومشتقاته في ايران هو في طهران والمناطق الشمالية للبلاد ولذلك هناك تكلفة عالية لنقل الوقود من جنوب ايران الى طهران والمناطق الشمالية من البلاد.

واضاف سالاري : اذا استطعنا استلام المشتقات النفطية من دول بحر قزوين في شمال البلاد واستهلاكها في نفس المنطقة ونقوم بتسليم الكمية ذاتها في جنوب البلاد لتلك الدول فان تكلفة الترانزيت من شمال ايران الى جنوبها ستنخفض وهذه ميزة لايران.

واكد سالاري ان هناك الان بنى تحتية جاهزة لعمليات المقايضة أو شراء المشتقات في شمال البلاد في مينائي نكا ونوشهر حيث يمكن استقبال سفن كبيرة بسعة 2500 و5000 طن وحتى 11000 وتفريغ حمولتها.

واضاف : اذا كان النفط الروسي الذي نستلمه متطابقا مع المواصفات المطلوبة لمصفاتي طهران وتبريز فهذه العميلة تمتاز بجدوى اقتصادية لايران لانه يؤدي الى حفض تكلقة ترانزيت النفط من الجنوب الى الشمال كما يمكننا في نفس الوقت أخذ تعرفة لمقايضة النفط.

وشدد سالاري ان بالامكان الان مقايضة 300 الى 400 الف برميل من النفط الروسي في الشمال واستهلاكها في مصافتي تبريز وطهران لكن العقبة الوحيدة في مجال البنى التحتية هي القدرة الاستيعابية للمرافئ الشمالية التي يمكنها فقط استيعاب 90 الف برميل في اليوم الان لكن امكانية زيادتها متوفرة.

وشدد سالاري ضرورة عدم الاكتفاء بالتفكير في مقايضة المشتقات النفطية الروسية بل يمكن ايضا ادراج موضوع بيع وشراء وتجارة المشتقات ايضا على جدول الاعمال والتفاوض بشأنه.