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قناة "كان" العبرية: إصابة جندي إسرائيلي بجروح جراء رشقه بالحجارة في قرية قراوة بني حسان غرب سلفيت

السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

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