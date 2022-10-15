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بالفيديو.. مسيرة إنتحارية روسية تدمر منظومات S-300 أوكرانية في منطقة زاباروجيا

السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

نشرت وسائل إعلام روسية مشاهد لتدمير منظومات دفاع جوي أوكرانية من طراز S-300 بمسيرة انتحارية روسية في منطقة زاباروجيا.

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